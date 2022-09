Termine Unternehmen

08:00 Uhr, EU: Acea, Nfz-Neuzulassungen 07/22 und 08/22

Konjunkturdaten

06:30 Uhr, Niederlande BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Spanien: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (1. Veröffentlichung)

EU: S&P Ratingergebnis Deutschland

EU: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn

Sonstiges

Japan: Feiertag, Börse geschlossen

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 23.09.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:30 GBR S&P Global PMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 20:00 USA Fed Powell Rede



