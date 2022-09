Die Aktie des größten Luft- und Raumfahrtunternehmens Europas und des zu den weltweit größten Rüstungskonzernen zählende Airbus (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit einem Monat in einer deutlichen Abwärtsbewegung. Notierte die Aktie noch am 17. August 2022 oberhalb von 110 Euro, so wurde sie am 21. September 2022 zeitweise um 17 Prozent tiefer bei 91 Euro gehandelt.

Obwohl Airbus im August keine neuen Bestellungen erhalten und Qatar-Airways den Auftrag von 19 Großflugzeugen stornierte hat, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 175 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlung für die Aktie.