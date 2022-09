Trotz kräftiger Kursschwankungen zählte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) in den vergangenen Monaten zu den stabilsten Werten im DAX. Nach dem 7-prozentigen Kurssprung von 38,32 Euro auf 41,07 Euro vom 7.9.22 stabilisierte sich die Versorgeraktie oberhalb von 40 Euro. Als Grund für den Kurssprung wurde die über den Einschätzungen liegenden höheren Preisobergrenze für Strom genannt.

Da Energieversorger von den höheren Energiepreisen profitiert haben und wohl auch in Zukunft profitieren werden, bekräftigten die Experten von Barclay Capital mit einem Kursziel von 54 Euro ihre Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. Wer nun eine Investition in die RWE-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.