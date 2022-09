Europäischer Markt für Elektroauto-Ladestationen nimmt bis 2025 Fahrt auf (FOTO)

- Steigende Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen erfordern dynamischen Ausbau

der Ladeinfrastruktur

- Vier Geschäftsmodelle entwickeln sich zeitgleich

- Auf dem Lademarkt wird ab 2025 eine Konsolidierung erwartet



Der europäische Markt für Elektrofahrzeuge boomt und sorgt für Wachstum auf dem

Markt für Ladestationen. Unternehmen testen derzeit unterschiedliche

Geschäftsmodelle, Strategien und Anwendungsbereiche für das Laden zu Hause,

unterwegs und am Ziel. Bis dato ist noch kein klarer Favorit erkennbar. In der

Studie "EV charging: What will it take to win? Successful business models for a

complex market" prognostizieren Experten von Roland Berger, dass sich bis etwa

2025 vier unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickeln werden. In jedem Segment

werden sich regional unterschiedlich zwei bis drei große Akteure herausbilden.