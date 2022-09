Atlassian-Studie Mit innovativen Kollaborationstools gegen den Fachkräftemangel/Unternehmen bemühen sich, Mitarbeiter zu binden, bessere Kollaborationskultur priorisiert aber nur in einem Drittel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mitarbeiter halten oder neue rekrutieren, wie

reagieren Unternehmen auf den derzeit akuten Fachkräftemangel? Beides: Laut

ihren IT-Entscheidern konzentriert sich die Hälfte der Unternehmen in

Deutschland (54 Prozent) auf beide Faktoren, so das Ergebnis einer aktuellen

Studie* von Atlassian, einem führenden Anbieter von Software für

Teamzusammenarbeit und Produktivität wie Jira, Confluence, Bitbucket und Trello.

Weitere 22 Prozent intensivieren zudem vor allem die Bemühungen um ihre

derzeitigen Angestellten. Dieser Schritt ist nachvollziehbar, immerhin ist es in

der Regel einfacher und kostengünstiger, bestehende Mitarbeiter zu halten.



Neben der Modernisierung der HR-Praktiken, etwa durch neue HR-Tools (21 Prozent)

oder die Investition in Initiativen für das Mitarbeiterengagement (22 Prozent),

müssen die Verantwortlichen aber auch weitere Aspekte ins Auge fassen:

Beispielsweise bestätigen 43 Prozent der ebenfalls befragten Büroangestellten,

dass sich die Kollaborationskultur positiv auf die Bindung zu ihrem Arbeitgeber

auswirkt. Allerdings zeigen sich gleichzeitig nur 52 Prozent von ihnen auch

zufrieden mit der Zusammenarbeit in ihrem Unternehmen.