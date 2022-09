Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichen Zahlen zu

den Auftragseingängen im Bauhauptgewerbe im Juli 2022 kommentiert Felix

Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Mit Sorge sehen wir die Orderentwicklung im Wohnungsbau. Bereits in den Monaten

April bis Juni mussten wir reale Rückgänge zwischen -13 % und -17 % hinnehmen.

Im Juli waren es nun ca. -21 %. Kumulativ fehlen uns damit real schon ca. 9 %

zum Vorjahr. Mit Blick auf die Baugenehmigungen haben wir wenig Hoffnung, dass

die Zahlen in den nächsten Monaten besser werden.





Gerade die privaten Häuslebauer kommen angesichts steigender Finanzierungs- undLebenshaltungskosten an die Grenzen des Leistbaren. Die im laufenden Jahreingestampfte Neubauförderung gibt auch keine ausreichende Unterstützung mehr.Hier muss deutlich nachgebessert werden. Die avisierten Fördermittel im Neubauin Höhe von 1 Mrd. Euro für das kommende Jahr sind nicht annähernd ausreichendfür das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr zu errichten. Zudembrauchen die Haushalte schnellstmöglich eine Entlastung bei den Energiekosten.Der Druck auf den Wohnungsmarkt wird sonst weiter zunehmen.Der Umsatz im Bauhauptgewerbe lag im Juli bei ca. 9,7 Mrd. EUR, ein nominalerZuwachs um ca. 7 %, real aber ein Verlust von ca. 11 %. Dank der noch positivenEntwicklung im ersten Quartal erreichen die Umsätze kumulativ noch ca. 56 Mrd.Euro und damit 'nur' einen Rückgang von real -4 %.Wichtig ist jetzt, dass die öffentliche Hand, vom Bund bis zu den Kommunen, ihreInvestitionsplanungen weiter umsetzen. Die Wirtschaft braucht dringend einenEnergiepreisdeckel. Derzeit legen die Preise für mineralische Baustoffe imVorjahresvergleich noch einmal um 12% bis 15% zu. Das schlägt erkennbar auf dieNachfrage von Bauleistungen zurück. Wegen der anstehenden Gaspreisumlagen sehensich die Bauunternehmen zudem mit weiteren sprunghaften Preissteigerungen abOktober konfrontiert. Den Preisdeckel braucht es auch, um die Baustoffindustriein Deutschland am Markt zu halten.Wir sehen weiter ein hohes Potential bei der Baunachfrage. Ob im Wohnungsbau,bei der Infrastruktur oder in der Wirtschaft. Die Klima- und Energiewende mussgebaut werden. Dem Mangel an Wohnraum kann letztlich auch nur mit der Schaffungzusätzlichen Wohnraums begegnet werden. In dieser Zuversicht geht derFachkräfteaufbau in der Baubranche auch unvermindert weiter. Wir müssen jetztnur alles dafür tun, die Baukonjunktur nicht abzuwürgen."