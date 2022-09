Wirtschaft Unions-Antrag gegen Gasumlage findet keine Mehrheit im Bundestag

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstoß von CDU und CSU zum Stopp der sogenannten "Gasumlage" hat keine Mehrheit im Bundestag gefunden. Neben den Ampel-Fraktionen votierte am Freitagvormittag auch die Linke dafür, den Antrag in die Ausschüsse zu überweisen, nur Union und AfD wollten direkt in der Sache abstimmen.