Es dauerte nur zwanzig Minuten bis die NFT-Kollektion von Schmuck-Hersteller Tiffany ausverkauft war. Im August hatte der amerikanische Traditionskonzern 250 NFTiffs angeboten - einen Schmuck-Anhänger, der dem Crypto-Punk, einem der beliebstesten NFT-Projekte nachempfunden war. Für 30 ETH (rund 50.000 US-Dollar) konnten Crypto-Punk-Besitzer ihren NFT in einen glitzernden Anhänger umwandeln lassen. Natürlich gab es das Schmuckstück auch in virtueller Form als NFT.

Für viele Unternehmen sind NFTs und das Metaverse eine Gelegenheit, neue Zielgruppen zu erschließen. Luxusmode-Konzern Burberry wagte sich 2021 mit seinem eigenen Online-Spiel "Blankos Block Party" an den Start und verkaufte dort auch Armbänder, Schuhe und andere virtuelle Accessoires. "Burberry hat seine Strategie in den letzten Jahren auf eine jüngere Generation ausgerichtet, so dass der Gewinn bei NFTs zwar groß ist, aber wichtiger ist der Aufbau eines Kundenstamms mit digital aktiven Menschen, die dann die dann die physischen Produkte von Burberry kaufen", schreibt HSBC-Analyst Henry Ward.