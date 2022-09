Lithium One erwirbt strategisches Konzessionsgebiet neben Corvette von Patriot

Vancouver (British Columbia), 23. September 2022. Lithium One Metals Inc. ( TSX-V: LONE, FWB: H490 ) („LONE“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es ein Optionsabkommen (das „Abkommen“) mit Glenn Griesbach (der „Optionsgeber“) unterzeichnet hat, um eine 100-%-Beteiligung am Lithiumprojekt Lac Astrid im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec (das „Konzessionsgebiet Lac Astrid“) zu erwerben. Das Lithiumprojekt Lac Astrid besteht aus 70 Mineralschürfrechten, die sich über etwa 3.600 ha (36 km²) erstrecken und in einem äußerst aktiven Hartgestein-Lithiumpegmatitgebiet im produktiven Bergbaugebiet James Bay in Quebec liegen, 900 km nordnordöstlich von Montreal und 250 km östlich der kleinen Gemeinde Radisson in der Region James Bay im Norden von Quebec. Das Konzessionsgebiet Lac Astrid befindet sich etwa 14 km südlich der Trans-Taiga-Allwetter-Schotterstraße und 18 km südlich der Wasserflugzeugbasis Cargair.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Lac Astrid befindet sich 11 km östlich der Lithiumentdeckung Corvette von Patriot innerhalb des 50 km langen Abschnitts „CV Lithium“, den Patriot Metals als aufstrebende Spodumenpegmatitregion beschreibt, die von seinem Explorationsteam im Jahr 2017 entdeckt wurde.

Im Konzessionsgebiet Lac Astrid fanden in der Vergangenheit nur wenige Explorationen statt. Die Mineralisierung von wirtschaftlichem Interesse, nach der in der Region und bei Lac Astrid gesucht wird, wird in lithiumhaltigen Spodumenpegmatit-Gesteinsgangkomplexen vorgefunden.

Der Schwerpunkt der Explorationen von LONE wird zunächst auf der Bewertung des zutage tretenden weißen Pegmatits mit Muskovit und Turmalin liegen (MERN-Datenbank, Ausbiss 5526), der 2011 erstmals von Geologen von MERN beschrieben wurde.

Gemäß dem Abkommen kann das Unternehmen eine 100-%-Beteiligung am Projekt Lac Astrid erwerben, indem es (i) Barzahlungen in Höhe von insgesamt 600.000 $ leistet (100.000 $ bei der Unterzeichnung des Abkommens, 200.000 $ am ersten Jahrestag des Abkommens und 300.000 $ am zweiten Jahrestag des Abkommens) und (ii) insgesamt 1.200.000 Einheiten und 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens (1.200.000 Einheiten, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und einem Warrant besteht, der innerhalb von 24 Monaten zu einem Preis von 0,40 $ ausgeübt werden kann) bei der Unterzeichnung des Abkommens, 1.000.000 Aktien am ersten Jahrestag des Abkommens und 2.0000.000 Aktien am zweiten Jahrestag des Abkommens ausgibt. Die Ausgabe von Aktien und die Barzahlungen erhöhen sich während der Laufzeit des Abkommens. Bei der Ausübung der Option durch das Unternehmen wird der Optionsgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von 3,0 % auf das Projekt Lac Astrid einbehalten, wovon 2,0 % vom Unternehmen für 2.000.000 $ erworben werden können.