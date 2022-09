GOLDMAN SACHS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Chris Hallam beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Banken mit den Auswirkungen des förderlichen Zinsanstiegs, aber auch einer drohenden Rezession. Die Bewertung vieler Branchenwerte sei niedrig und so sehe er im Sektor generell viel Potenzial. Die ING-Gruppe sollte von höheren Zinsen profitieren und gehöre so zu seinen besten Anlageempfehlungen./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2022 / 20:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -3,65 % auf 9,344EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m