Lahr (ots) - Bei einem Cyperangriff auf die Smartphone Bank Revolut haben

Kriminelle sich Zugriff auf rund 50.000 Kundendaten verschafft. Wie das

britische Fintech der Aufsichtsbehörde in Litauen mitteilte, sei der unerlaubte

Zugriff am späten Abend des 11. Septembers 2022 entdeckt worden. Am nächsten

Morgen konnte das Datenleck geschlossen werden. Revolut arbeitet mit einer

litauischen Banklizenz. Die Verbraucherkanzlei Stoll & Sauer bietet von

Datenschutz-Verstößen und Datenlecks wie bei Revolut betroffenen Verbrauchern im

Online-Check

eine kostenlose Erstberatung an. Revolut-Kunden ist durch das Datenleck ein

Schaden im Sinne der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entstanden.

Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden Kanzleien im Verbraucherschutz. Mehr

Infos zum Thema Datenleck und Datenschutz gibt es auf unserer Website.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/datenlecks)



Hacker hatten offensichtlich Zugriff auf Kundendaten von Revolut





Unternehmen und Arbeitgeber sammeln Daten von Verbrauchern, verarbeiten sie,nutzen sie für ihre Zwecke und verdienen damit ein gutes Geld. Nur beimDatenschutz hapert es oft. Das zeigt auch wieder die Datenpanne bei derbritischen Smartphone Bank Revolut mit Sitz in Litauen. Hier haben Hacker sichfür mehrere Stunden durch ein Datenleck in das System der Bank eingeschlichen.- Wie Revolut an betroffene Kunden mitteilte, seien keine "Kartendaten, PINsoder Passwörter abgegriffen" worden. In der Mitteilung, die auf Redditgepostet wurde, heißt es jedoch, dass die Hacker wahrscheinlich teilweise aufKartenzahlungsdaten sowie Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummernzugegriffen hätten.- Revolut wollte keine exakte Zahlen über die betroffenen Kunden des Datenlecksherausrücken. Auf seiner Website gibt das Unternehmen an, dass es etwa 20Millionen Kunden hat. Ein Sprecher erklärte gegenüber Medien, dass 0,16Prozent betroffen seien. Das würde etwa 32.000 Kunden entsprechen. In derMitteilung von Revolut an die litauischen Behörden gibt das Unternehmen jedochan, dass 50.150 Kunden von der Sicherheitsverletzung betroffen gewesen seien.- Welches Ziel die Angreifer verfolgten, blieb zunächst unklar. Möglich könnteein Erpressungsversuch sein. Revolut warnt deshalb seine Kundschaft vorPhishing-Versuchen, die jemand mit den kopierten Daten durchführen könnte.Niemals, so das Unternehmen weiter, werden Kunden angerufen oder per SMSkontaktiert, um nach Log-in-Daten oder Ähnlichem zu fragen.Bei Datenschutz-Verstößen gibt es hohen SchadensersatzDas Datenleck bei der Smartphone Bank Revolut zeigt aus Sicht der Kanzlei Dr.