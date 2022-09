Nach dem Corona bedingten Crash im März 2020 und einem Verlaufstief bei 30,05 Euro stabilisierte sich das Papier von Wacker Chemie in einer V-förmigen Formation und stieg noch im selben Jahr auf frische Verlaufshochs an. Bis zu einem Niveau von 187,10 Euro im Juni 2022 ging das auch gut, von dort an allerdings wurde die übertriebene Kursrallye zur Unterseite auskonsolidiert und brachte Verluste auf 117,15 Euro in dieser Woche hervor. Zeitgleich versucht sich die Wacker-Chemie-Aktie an der Horizontalunterstützung der letzten zwei Jahre zu stabilisieren, ein Scheitern würde ein mittelfristiges Verkaufssignal nach sich ziehen.

Wer macht das Rennen?

Anzeichen für ein mittelfristiges Short-Signal mit Zielen bei vorläufig 106,25 und darunter 98,25 Euro ergeben sich bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb von 116,65 Euro. Diese Annahme stützt zudem der Kursverlauf seit Oktober letzten Jahres, wo sich eine größere SKS-Formation herauskristallisiert und als zusätzliches Argument für ein Verkaufssignal spricht. Zuvor könnte es jedoch zu einem Hüpfer zur Oberseite kommen, Zugewinne an 127,75 Euro kämen nicht überraschend. Um aber wieder ins bullische Fahrwasser zurückzukehren, bedarf es jedoch eines Kurssprungs mindestens über 156,55 Euro.