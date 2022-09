NORMA senkt die Preise bei Bio-Milch im September 2022 / Über 15% Prozente beim Einkauf sparen (FOTO)

Nürnberg (ots) - Ab sofort kann bei NORMA noch mehr gespart werden: Der

Lebensmittel-Discounter senkt die Preise für seine Bio-Milch-Produkte! So kostet

die Bio-Vollmilch künftig nur noch 1,45 Euro statt 1,69 Euro. Die fettarme

Version kann für 1,35 Euro statt bisher 1,59 Euro in den Einkaufswagen wandern.

Ob für Latte Macchiato, Kakaogetränk oder Müsli - dem preiswerten Milch-Genuss

mit Bio-Faktor steht damit nichts mehr im Wege.



Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je

nach Verfügbarkeit):





BIO SONNE, Frische Bio-Weidemilch,1-Liter-PackungJetzt: 1,45 EURBislang: 1,69 EURBIO SONNE, Frische Bio-Vollmilch,1-Liter-PackungJetzt: 1,45 EURBislang: 1,69 EURBIO SONNE, Frische Bio-Milch, fettarm, 1-Liter-PackungJetzt: 1,35 EURBislang: 1,59 EUR