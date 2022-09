"NBA DISTRICT" FAN-EVENT IN ABU DHABI ZUR FEIER DER NBA UND POPULAR CULTURE AB OKT. 5-9 IM RAHMEN DER ERSTEN SPIELE DER LIGA IN DEN VAE

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die National Basketball Association (NBA) und

das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) gaben heute

bekannt, dass "NBA District", ein interaktives Fan-Event in Verbindung mit den

NBA Abu Dhabi Games 2022 (https://pr.nba.com/hawks-bucks-united-arab-emirates/)

von Donnerstag, 6. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, im Manarat Al Saadiyat in

Abu Dhabi stattfinden wird.



Bei den NBA Abu Dhabi Games 2022 werden die Atlanta Hawks und der NBA-Champion

von 2021, die Milwaukee Bucks, am Donnerstag, dem 6. Oktober, und Samstag, dem

8. Oktober, jeweils um 20.00 Uhr in der Etihad Arena auf Yas Island in Abu Dhabi

zwei Saisonvorbereitungsspiele bestreiten und damit die ersten Spiele der Liga

in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und am Arabischen Golf bestreiten.