WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport von 447 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufgabe der Jahresziele und die schwache Ergebnisprognose für das dritte Quartal seien negative Überraschungen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gegenmaßnahmen an der Kostenbasis dürften sich im vierten Quartal aber auszahlen. Fuhrberg setzt letztlich auf eine Erholung des privaten Immobilienmarkts in Deutschland von aktuell schwierigen Bedingungen./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -25,42 % auf 89,50EUR erreicht.