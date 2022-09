Der REX-Index (Gesamt-Index) an der Börse Xetra hat ein Plus von +0,22 % auf 130,0PKT erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag unter dem Strich gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 1,80 Prozent am Vortag auf 1,91 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

