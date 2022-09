Steigende Energiekosten - Alexander Laubner gibt 5 Tipps, wie Hotels planbar mehr Umsatz generieren können (FOTO)

Güstrow (ots) - Alexander Laubner unterstützt gemeinsam mit seinem

Geschäftspartner Steve Heinecke Hotels, Resorts und Apartmentanlagen bei der

Gewinnung von Gästen und Mitarbeitern. Mit ihrem Unternehmen setzen Sie

ausschließlich auf die Direktvermarktung als Erfolgsstrategie. Das Kerngeschäft

wird dabei über unternehmenseigene Kanäle abgewickelt, ohne von externen

Anbietern völlig abhängig zu sein. Nur so können Hotels planbar Mehrumsatz

generieren und ihre Preise im Markt durchsetzen.



Während der Pandemie hatte die Hotelbranche mit verschiedenen Herausforderungen

zu kämpfen. Nun setzen steigende Energiekosten sie zusätzlich unter Druck. Viele

Hotels und Urlaubsresorts stehen erneut vor ungewissen Zeiten, da die

Preissteigerungen schon jetzt spürbar sind. Zahlreiche Betreiber sehen sich

infolgedessen in ihrer Existenz bedroht. Angesichts der explodierenden

Energiepreise erscheinen Preiserhöhungen unausweichlich - eine Tatsache, die in

Zukunft zweifellos auch Gäste zu spüren bekommen werden. "Die Lage in der

Hotelbranche ist weiterhin sehr angespannt", weiß Alexander Laubner von

Performance Hotel. "Denn die steigenden Energiekosten sind nicht einkalkuliert

und zerren am Betriebsergebnis." Die Mehrheit der Betreiber sähe sich folglich

dazu gezwungen, die höheren Kosten an ihre Gäste weiterzugeben.