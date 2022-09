DIE BEHEBUNG DER MOBILEN "NUTZUNGSLÜCKE" IST DER SCHLÜSSEL ZUR ERREICHUNG DER ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

New York (ots/PRNewswire) - Der siebte jährliche Bericht der GSMA über die

Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele, der GSMA SDG Impact Report, zeigt, dass

die digitale Integration für den Fortschritt bei den Nachhaltigkeitszielen von

zentraler Bedeutung ist



Die Schließung der "Nutzungslücke" beim mobilen Internet sollte für Länder, die

die ehrgeizigen Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen

erreichen wollen, Priorität haben, so der siebte jährliche Mobile Industry

Impact Report (https://www.gsma.com/betterfuture/2022sdgimpactreport) der GSMA:

Ziele für Nachhaltige Entwicklung

(https://www.gsma.com/betterfuture/2022sdgimpactreport) .





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Bericht zeigt, dass der Mobilfunksektor sechs Jahre, nachdem er sich alserste Branche zu den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet hat, seinen Beitrag zurErreichung aller 17 Ziele weiter erhöht. Doch trotz des anhaltenden Engagementsder Mobilfunkanbieter für die 2030-Agenda liegt noch ein langer Weg vor ihnen.Eine Kombination aus globalen Konflikten, wachsender Nahrungsmittel- undEnergiearmut, wirtschaftlicher Unsicherheit und den anhaltenden Auswirkungen vonCovid-19 sorgt für erheblichen Gegenwind, der derzeit den Fortschritt bei denNachhaltigkeitszielen weltweit bedroht. Der Bericht hebt die entscheidende Rollehervor, die mobile Konnektivität und vernetzte Technologien angesichts dieserHerausforderungen spielen können, indem sie die Länder dabei unterstützen,"besser vorwärts zu kommen", um die wirtschaftliche Erholung und dieWiderstandsfähigkeit zu fördern.In vielen Ländern, insbesondere in Ländern mit niedrigem bis mittleremEinkommen, ist Mobilfunk der wichtigste Weg, um auf das Internet zuzugreifen.Die Investitionen der Mobilfunkanbieter in die Netzinfrastruktur haben dazubeigetragen, die "Versorgungslücke"[1] für mobile Breitbandnetze von 1,4Milliarden Menschen im Jahr 2015 auf 400 Millionen Menschen im Jahr 2022 zuverkleinern, was einen wichtigen Beitrag zu einer Reihe von Indikatoren für dieNachhaltigkeitsziele leistet.Rund 3,2 Milliarden Menschen, die von Netzwerken abgedeckt werden, können jedochimmer noch nicht von den Vorteilen dieser Konnektivität profitieren, da es ihnenan Fähigkeiten, Wissen, Erschwinglichkeit, relevanten Inhalten und anderenFaktoren mangelt. Diese "Nutzungslücke" entwickelt sich schnell zu einer dergrößten "Bremsen" für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt weltweit.Der Bericht zeigt, wie Menschen mit Zugang zu schnellen, zuverlässigenNetzwerken in der Lage sind, mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben,