Vista vereinfacht die private Luftfahrt weiterhin / Neue Mitgliedschaftslösungen bedienen die steigende Kundennachfrage

München (ots) - Vista Global Holding (Vista), der weltweit größte On

Demand-Anbieter, kündigt seine neue Produktreihe an und optimiert damit sein

globales Abonnementangebot für seine marktführenden Marken VistaJet und XO.



Da Vista im ersten Halbjahr 2022 ein Wachstum der Mitgliederbasis von 43 % im

Vergleich zum Vorjahr verzeichnete, besteht die Priorität der Gruppe weiterhin

darin, die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen. In den letzten

sechs Monaten hat Vista eine Veränderung in der demografischen Struktur der

Kunden erlebt: Jüngere Mitglieder sind hinzugekommen und die Zahl der

Vertragsabschlüsse hat sich beschleunigt, da die Kunden nach einer effektiven,

globalen Mitgliedschaftslösung suchen, um sofort zu fliegen. Die

Weiterentwicklung des Portfolios an Mitgliedschaftsoptionen stellt sicher, dass

jeder Kunde der privaten Luftfahrt eine einfache, flexible und sichere Lösung

für seine Flugbedürfnisse finden kann.