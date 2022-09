Swarovski Foundation gibt bei einem Empfang am Hauptsitz der Vereinten Nationen die neuesten Empfänger von "Creatives For Our Future"-Zuschüssen bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Nach einem Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen,

an dem sich über 230 junge Kreative aus 52 Ländern weltweit beteiligten, gab die

Swarovski Foundation in Zusammenarbeit mit dem Büro für Partnerschaften der

Vereinten Nationen die jüngste Kohorte und die Befürworter für das zweite Jahr

ihres Programms "Creatives for Our Future" während eines besonderen Empfangs am

Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York City bekannt.



Die sechs erfolgreichen Stipendiaten, deren Fachgebiete sich über nachhaltige

Mode und Textilien, Technik, Produktdesign und Biotechnologien erstrecken,

wurden aufgrund ihrer bahnbrechenden Ideen und innovativen Ansätze ausgewählt,

die neue Methoden zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen wie soziale

Ungleichheit, Klimawandel und nicht nachhaltiger Konsum und Produktion bieten.

Ihr Engagement für den Fortschritt bei der Verwirklichung der 17 Ziele für

nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen für eine bessere Welt

festgelegt wurden, zeichnet sie aus.