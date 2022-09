Frankfurt (ots) -



- 56 Prozent der Deutschen geben an, dass ein Mangel an persönlicher

Entwicklungsmöglichkeit ein Grund ist, den Job zu wechseln

- 77 Prozent der Mitarbeitenden wären in ihrer derzeitigen Position glücklicher

wenn sie mehr persönliche Entwicklungsmöglichkeiten hätten

- 41 Prozent der Deutschen wollen sich sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause

weiterbilden



Unternehmensstrukturen und -landschaften werden zunehmend komplexer. Längst sind

die meisten Berufe zumindest teilweise digitalisiert. Die digitale

Transformation hat neu definiert, wie, wo und wann wir arbeiten. Das bleibt

nicht ohne Folgen: Mehr denn je müssen sich Mitarbeitende mit transformieren,

wollen sie auch zukünftig leistungsstark bleiben. Das geht über das reine

Fachwissen hinaus. Zunehmend werden andere Fähigkeiten notwendig: Die

sogenannten Soft Skills.





Um langfristig in der Arbeitswelt der Zukunft bestehen zu können, brauchenMitarbeitende die Möglichkeit, ihre Soft Skills auszubauen und zu entwickeln.Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Studie von GoodHabitz "PersönlicheEntwicklung am Arbeitsplatz", die in Zusammenarbeit mit dem ForschungsinstitutMarketeffect Ende 2021 durchgeführt und im September 2022 unter 1.042Beschäftigten in Deutschland ausgewertet wurde. Denn um die tatsächlichenBedürfnisse der Mitarbeitenden einzuschätzen, müssen Führungskräfte genauerhinsehen, anstatt nur an der Oberfläche zu kratzen. Deshalb werden in derUmfrage beide Seiten, die der Unternehmensführung und die der Mitarbeitendenmiteinander abgeglichen.Mitarbeitende brauchen WeiterbildungsprogrammeDie Ergebnisse sind eindeutig: Lediglich 16 Prozent der deutschen Beschäftigtenwenden sich aktiv an ihre Arbeitgeber mit der Bitte umWeiterentwicklungsmöglichkeiten, obwohl 74 Prozent der deutschen Beschäftigtendie persönliche Entwicklung für wichtig halten und entsprechende Angeboteerwarten. Bei mangelnden persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten geben 56 Prozentder Mitarbeitenden an, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. 77 Prozent derMitarbeitenden wären gleichzeitig in ihrer derzeitigen Position glücklicher,wenn sie mehr persönliche Entwicklungsmöglichkeiten hätten. Das zeigt deutlich,dass pro-aktive Angebote zur beruflichen Weiterbildung eine kluge Investitionfür jedes Unternehmen sind, um Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden unddie Zufriedenheit zu erhöhen.Genau auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden schauenAuch die befragten Geschäftsführer und Personaler sind sich einig: Für 64Prozent der Unternehmen steht die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden