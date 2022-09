DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Suse auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suse nach soliden Quartalszahlen, aber einem für dieses Jahr gekürzten Wachstumsziel von 30 auf 24 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Buy". Geplante Aktienkäufe des Großaktionärs EQT dürften der Aktie einen Boden verleihen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schließt eine vollständige Übernahme durch EQT oder andere Finanzinvestoren nicht aus./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2022 / 06:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUSE Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,82 % auf 13,99EUR erreicht.



