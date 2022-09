"In den letzten 30 Jahren wurde die 100-Tage-Marke nur bei zwei Abschwüngen durchbrochen: 2000-2003 (Auflösung der Tech-Blase) und 2008-2009 (globale Finanzkrise). Während dieser Bärenmärkte erreichte die Anzahl der aufeinander folgenden Tage unter dem 200 Tage-Durchschnitt 330 Tage (2000-03) und 268 Tage (2008-09)", erklärt Berenberg-Analyst Jonathan Stubbs in seiner Analyse.

Die schlechte Nachricht für Anleger: Immer wenn der S&P 500 so lange unterhalb der wichtigen Durchschnittsmarke lag, ging es anschließend weiter kräftig bergab. "In den vergangenen beiden Abschwüngen verlor der S&P 500 einen Großteil seines Wertes, nachdem er 100 aufeinanderfolgende Tage überschritten hatte. 2000-2003 verlor der Index weitere 50 Prozent und in der Finanzkrise 2008-2009 ging es um 40 Prozent runter, bevor er seinen Tiefpunkt erreichte", heißt es in dem Bericht weiter.

Die Berenberg-Analysten halten es deshalb für verfrüht, jetzt schon unabgesichert in Aktien zu investieren. Sie empfehlen stattdessen, sich aktiv abzusichern, etwa mit defensiven Aktien-Investments oder Rohstoffen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion