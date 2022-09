Eine internationale Bühne für kleine, innovative Unternehmen Wirtschaftshilfe da, wo sie gebraucht wird

- KMU sind von mehreren internationalen Krisen schwer betroffen

- Gezielte Wirtschaftsförderungsprogramme sind sehr gefragt

- Taiwan Excellence bietet innovativen Unternehmen und Produkten eine

internationale Plattform, die sie sich sonst kaum leisten könnten



Covid-19, Inflation, Energiekrise. Die Weltwirtschaft kommt derzeit nicht zur

Ruhe. Zu den am stärksten betroffenen Unternehmen gehören die KMU. Dies ist

besorgniserregend, da kleine und mittelständische Unternehmen das Rückgrat

vieler Volkswirtschaften bilden. In Deutschland zum Beispiel sind etwa 2,6

Millionen der insgesamt rund 3 Millionen Unternehmen KMU. Oft sind es diese

Betriebe, die Innovationen vorantreiben. Zugleich arbeiten viele Menschen in

diesen kleineren Unternehmen.