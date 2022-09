Schnelles Wachstum durch die Cloud - 5 Vorteile, auf die Unternehmen nicht mehr verzichten können (FOTO)

Eschborn (ots) - Paul Niebler ist Cloud-Experte und gemeinsam mit seinem

Geschäftspartner Phillip Pham Gründer der Pexon Consulting GmbH. Das Unternehmen

unterstützt die Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben. Dabei spielt

die Cloud eine wichtige Rolle, um ein Projekt skalieren zu können.



Die Pandemie war der Auslöser für einige große Schritte, die Deutschland in der

Digitalisierung gegangen ist. Trotzdem ist auf diesem Gebiet noch viel zu tun.

Dabei stellt die Digitalisierung Unternehmen in Deutschland vor große

Herausforderungen - sie schafft jedoch ebenso große Möglichkeiten. Um also am

Zahn der Zeit zu bleiben und in der Masse nicht unterzugehen, müssen Unternehmen

sich unbedingt mit der Digitalisierung befassen und sie selbst umsetzen. Einen

Treiber für die digitale Zukunft sieht Paul Niebler von der Pexon Consulting

GmbH in der Nutzung der Cloud. Diese bietet viele Vorteile, wie der

ortsunabhängige Zugriff auf Daten und Anwendungen.