München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema: Alles auf eine Karte: Wie hoch pokert Putin noch?



Die Gäste:



Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)



Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete; Mitglied im Verteidigungsausschuss)





Wolfgang Ischinger (Diplomat; war von 2008 bis 2022 Vorsitzender der MünchnerSicherheitskonferenz und ist derzeit Präsident des Stiftungsrats; ehem.deutscher Botschafter in Washington und London)Claudia Major (Militärexpertin; leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitikder Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin)Udo Lielischkies (Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD-Studios Moskau)Erdal Yalçin (Ökonom; Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an derHochschule Konstanz)Die Ukraine kann siegen, und Russland ist schwer angeschlagen. Was bringt jetztPutins Mobilmachung? Wächst dadurch der Widerstand gegen ihn im eigenen Land?Und was wagt Putin noch, wenn er am Abgrund steht - militärisch und imWirtschaftskrieg gegen den Westen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite ( http://www.hart-aber-fair.de ) ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können über http://www.hartaberfair.dewährend der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immererreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hartaberfair@wdr.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5328476OTS: ARD Das Erste