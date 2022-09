OpenSpace wird auf dem Real Estate Building Futureproof Festival zum besten ConTech-Unternehmen des Jahres 2022 gekürt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

San Francisco (ots/PRNewswire) - OpenSpace wird auf einer Veranstaltung in denNiederlanden für seine Arbeit in der Region ausgezeichnethttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3656816-1&h=3605106384&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3656816-1%26h%3D1707723220%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.openspace.ai%252F%253Futm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dpress-release-intro%2526utm_source%253DPublication%26a%3DOpenSpace&a=OpenSpace , der weltweit führende Anbieter von 360°-Baustellenerfassung undKI-gestützter Analytik, wurde kürzlich als bestes ConTech-Unternehmen des Jahresvom Real Estate Building Futureproof (REBF) Festival (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3656816-1&h=1704550202&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3656816-1%26h%3D3977623106%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.realestatefutureproof.nl%252F%26a%3DReal%2BEstate%2BBuilding%2BFutureproof%2B(REBF)%2BFestival&a=Real+Estate+Building+Futureproof+(REBF)+Festival) in den Niederlandenausgezeichnet. OpenSpace wurde von einer Jury aus früheren Preisträgern, demBeirat und dem Council of Inspiration des Festivals zum Sieger gekürt."OpenSpace ist bestrebt, unsere Technologie in neue Märkte zu bringen und in derRegion weiter zu expandieren", sagte Sander Lijbers, Regional Manager EMEA beiOpenSpace. "Diese Auszeichnung ist nicht nur eine große Motivation für unserekontinuierlichen Bemühungen, sondern auch eine große Anerkennung für dieVorteile, die unsere Kunden in der Region erfahren haben. Wir fühlen uns geehrt,als ConTech Company of the Year ausgezeichnet worden zu sein und freuen unsdarauf, wie wir diesen Schwung weiter ausbauen können."Mit OpenSpace Capture (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3656816-1&h=2637593447&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3656816-1%26h%3D3771415363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.openspace.ai%252Fproducts%252Fcapture%252F%26a%3DOpenSpace%2BCapture&a=OpenSpace+Capture) können Bauherren oderBauleiter ihr Projekt vollständig dokumentieren, während sie die Baustelle wiegewohnt mit einem mobilen Gerät oder einer handelsüblichen 360°-Kamera an ihremSchutzhelm begehen. Sobald das Video in die Cloud hochgeladen ist, fügt dieComputer-Vision-Technologie von OpenSpace die Bilder zusammen und ordnet sie demGrundriss zu, wodurch eine zuverlässige visuelle Aufzeichnung desBaustellenstatus entsteht. Dank der Vision Engine des Unternehmens ist die ImageMap der Website in der Regel etwa 15 Minuten nach dem Hochladen einsatzbereit.