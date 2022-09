"Gutes für alle." Bei ALDI bleibt das gute Leben leistbar (FOTO)

Essen, Mülheim an der Ruhr (ots) - Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg,

Inflation: Die Menschen in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Umso

mehr stehen ALDI Nord und ALDI SÜD ihnen gerade jetzt zur Seite. Seit über 100

Jahren können Menschen bei ALDI einkaufen und darauf vertrauen, dass sie immer

hohe Qualität zum bestmöglichen Preis bekommen. Dieses Versprechen bekräftigen

die Discounter nun mit ihrem neuen Claim "Gutes für alle.".



"ALDI steht als Erfinder des Discount-Prinzips für gute Qualität zum

bestmöglichen Preis. Damit machen wir, heute mehr denn je, nachhaltiges

Einkaufen und ein gutes Leben für alle leistbar", sagt Erik Döbele, Managing

Director National Buying & Services bei ALDI SÜD. Gianfranco Brunetti, Managing

Director Marketing & Communications bei ALDI Nord, ergänzt: "Wir sehen uns als

verlässlichen Grundversorger: Gerade jetzt sollen sich unsere Kundinnen und

Kunden nicht zwischen Qualität und Preis entscheiden müssen. Auch in schwierigen

Zeiten sollen sie sich voll und ganz auf ALDI verlassen."