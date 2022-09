Ranking der attraktivsten Unternehmen und wichtigsten Eigenschaften für Young Professionals

München (ots) -



- Academic Work veröffentlicht den jährlichen Young Professional Attraction

Index (YPAI)

- Umfrage unter mehr als 14.000 Young Professionals aus sechs Ländern



Academic Work (https://www.academicwork.de/) , Spezialist für die Vermittlung

und Rekrutierung von Young Professionals, veröffentlicht heute die achte Ausgabe

seines jährlichen Young Professional Attraction Index (YPAI). Der YPAI 2022

untersucht, welche Eigenschaften Arbeitgeber für Young Professionals attraktiv

machen und liefert im zweiten Teil eine Rangliste der 25 attraktivsten

Arbeitgeber aus Sicht dieser Zielgruppe. Die Studie macht Veränderungen in den

Wünschen und Bedürfnissen der jungen Generation an Fachkräften sichtbar sowie

den Einfluss aktueller Entwicklungen.





Die Befragten der Studie wurden gebeten, Attribute anzugeben, die für sie beider Wahl eines Arbeitgebers an wichtigsten sind. Am häufigsten genannt wurdendabei mit großem Abstand Gehalt & Benefits (71 %), Atmosphäre,Unternehmenskultur & Kollegen (59 %) und Flexibilität & Work-Life-Balance (57%). Die Veränderung zum YPAI 2019 ist deutlich sichtbar: In der damaligenAuflage war das Arbeitsklima (64 %) der meistgenannte Wert, vor Gehalt &Benefits (60 %) und Wertschätzung & Fairness (45 %). Flexible Arbeitszeitenwurden 2019 nur von 43,0 % der Befragten angegeben."Unsere jährliche Umfrage hilft Arbeitgebern dabei, die junge Generation angebildeten Fachkräften besser zu verstehen", sagt Stefan Heinrichs(https://www.linkedin.com/in/heinrichsstefan/) , Managing Director bei AcademicWork Deutschland. "Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre spiegeltsich in den Ergebnissen der Umfrage wider und das Gehalt nimmt höherenStellenwert ein. Aber auch die sogenannten weichen Faktoren wie die Atmosphäreinnerhalb des Teams oder eine hohe Flexibilität bleiben extrem wichtig.Arbeitgeber, die Young Professionals für sich gewinnen wollen, müssen bereitsein, ihnen Vertrauen, Eigenverantwortung und Wertschätzung zu geben."Am Ende der Liste stehen das Prestige des Unternehmens (22 %) und CSR, EDI &Soziale Gerechtigkeit (20 %). 2019 waren es die Unternehmenskultur (24 %),Aufstiegschancen (23 %) und Soziale Verantwortung (18 %) Sowohl in den BereichenTech, IT und Finance als auch im Vergleich zwischen den Geschlechtern ergibtsich im YPAI 2022 ein insgesamt einheitliches Bild.Ranking der attraktivsten Arbeitgeber: Automobil dominiert und Trends bestärkensichDas Ranking der für Young Professionals attraktivsten Unternehmen führt 2022Mercedes an, gefolgt von Google und BMW. Die Top Ten des Rankings besteht