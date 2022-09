FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag erneut deutlich unter Druck geraten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,56 Prozent auf 139,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,02 Prozent.

Der Zinsauftrieb an den Anleihemärkten bleibt stark. Am Freitag stieg die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen erstmals seit neun Jahren wieder über die runde Marke von zwei Prozent. Im Hoch rentierten die Papiere mit 2,10 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2013. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Euroländern stiegen die Kapitalmarktzinsen weiter an. Besonders deutlich legten sie in Italien zu. Hier stehen am Sonntag Wahlen an. Eine Koalition aus rechtspopulistischen Parteien könnte laut Umfragen gewinnen.