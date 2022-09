S&P 500 - Weitere Abgaben bis 3.600 Punkte erwartet

Am Vortag hieß es im Insight: "Die erste Anlaufmarke im S&P 500 wäre nun im Wochenchart der 200er-EMA bei 3.680 Punkten. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf zur Marke von 3.600 Punkten, der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals zu erwarten. Die US-Notenbank dürfte ihren restriktiven geldpolitischen Kurs auch in den kommenden Monaten weiter beibehalten. Es daher also zu einem längeren Kursrückgang im S&P 500 kommen."

Die Short-Position hat das Kursziel bei 3.700 Punkten erreicht. Im Bereich von 3.600 Punkten könnte eine Long-Position erwogen werden.