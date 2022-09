Der tschechische Leitindex PX sank um 2,55 Prozent auf 1168,13 Punkte. Die Aktie der auch in Prag notierten und schwer gewichteten österreichischen Bank Erste Group rutschte mit 5,3 Prozent ins Minus. Die Branchenkollegen Moneta Money Bank büßten 1,3 Prozent an Wert ein und Komercni Banka fielen um 1,9 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Freitag tiefrot in das Wochenende gegangen. Nach den kräftigen Leitzinserhöhungen und der Aussicht auf weitere Schritte wurden die starken Kursverluste mit Sorgen vor möglichen Rezessionen in mehreren Ländern begründet.

