Aktien stürzen ab, Währungen stürzen ab, Dollar und Renditen steigen immer weiter und verstärken damit den Stress im Finanzsystem: droht nun ein Schwarzer Montag wie beim 1987-Crash, als der Dow Jones mehr als 22% verlor? Keine Frage: die Lage ist angespannt. Wenn Währungen wie das britische Pfund an einem Tag mit 3% crashen (was im Währungsbereich extrem selten vorkommt!), weil die neue britische Regierung die Steuern senken will, dann ist Sand im Getriebe. Bei den allermeisten der elf Sektoren im S&P 500 ist keine der jeweiligen Aktien im Plus - der Abverkauf ist also breitgefächert. Die Fed hat die Märkte in eine Lage gebracht, die extrem fragil ist - wird Fed-Chef Powell heute Abend beruhigende Worte finden (siehe Link unten)?

Hinweise aus Video: