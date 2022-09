Paul Boudre ist neuer Vorsitzender von UnitySC

Montbonnot, Frankreich (ots/PRNewswire) - UnitySC, ein führender Anbieter von

Mess- und Inspektionsgeräten für die Halbleiterindustrie, freut sich, die

Ernennung von Paul Boudre, dem ehemaligen CEO von Soitec, zum

Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bekannt zu geben.



Paul Boudre war von September 2015 bis Juli 2022 CEO von Soitec [EPA:SOI], einem

weltweit führenden Unternehmen im Design und in der Herstellung von

Silicon-on-Insulator (SOI). Während dieser sieben Jahre vervierfachte sich der

Umsatz von Soitec auf die Marke von einer Milliarde USD. Er kam 2007 als

Executive Vice President für Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung zum

Unternehmen und konzentrierte sich auf neue Absatzmärkte und den Aufbau des

SOI-Ökosystems.





Er übernimmt das Ruder im Vorstand von UnitySC in einer entscheidenden Phase desUnternehmens, das sich zu einer unbestrittenen Bezugsgröße bei vielenWaferherstellern und IC-Fabriken entwickelt hat. Neben der Advanced Packaging-und 3DIC-Messtechnik bietet UnitySC eine breite Palette von Geräten für andereArten der anspruchsvollen Prozesskontrolle, insbesondere für die Inspektion vonunstrukturierten Defekten bei Verbindungshalbleitern und transparentenSubstraten sowie für die Inspektion von Spezialbauteilen (MEMS und Leistung,Automobil, RF) und strukturierten Wafern bei den Prozessstufen BEOL/Packaging.Das Unternehmen gab im Juni 2022 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 48 Mio. EURbekannt, die von Jolt Capital, dem französischen Staat (über French TechSouveraineté, ein von Bpifrance betriebenes Programm) und Supernova Investgeleitet wurde.Da Paul Boudre seit 2017 Mitglied des Vorstands von UnitySC und derMuttergesellschaft Fogale Nanotech ist und die Standorte von Soitec und UnitySCin der Nähe der französischen Stadt Grenoble nur wenige Kilometer voneinanderentfernt sind, kennt er UnitySC bereits in- und auswendig.Während seiner mehr als drei Jahrzehnte währenden Tätigkeit in derinternationalen Halbleiterindustrie verbrachte Paul Boudre fast 10 Jahre beiKLA-Tencor , einem der fünf größten Halbleiterausrüstungshersteller der Welt. Erleitete zunächst das Europageschäft des Unternehmens und wurde dann zumExecutive Vice President von KLA für die USA und Europa ernannt. Darüber hinausleitete er die industriellen Abläufe bei IBM Semiconductor, STMicroelectronics,Motorola Semiconductor und Atmel. Paul Boudre ist auch Mitglied desVerwaltungsrats der Association for European NanoElectronics Activities (AENEAS)und des Halbleiterunternehmens Alphawave IP Groupe.Er hat einen Abschluss in Chemie von der Ecole Nationale Supérieure de Chimie inToulouse, Frankreich.