La science et les technologies numériques, atouts du secteur laitier européen pour progresser en matière de durabilité environnementale et séduire les consommateurs européens

Bruxelles/Madrid (ots) - L'Organisation interprofessionnelle laitière (InLac),

dans le cadre de la campagne "Comptez sur les produits laitiers européens",

cofinancée par l'Union européenne, a organisé le 1er Forum sur la durabilité du

secteur laitier à Bruxelles, en présence d'agents économiques et sociaux et

d'experts de premier plan.



Les experts ont souligné les contributions positives du secteur à

l'environnement, qui ne sont pas suffisamment connues ou reconnues. Les

exploitations laitières européennes, dont la grande majorité sont des

exploitations familiales, sont un moteur de la revitalisation des zones rurales,

et les industries laitières sont l'une des principales usines de nombre de nos

villages. Leur présence contribue à faire vivre les zones rurales en fixant la

population et en créant des emplois.





Le secteur laitier peut avoir des effets positifs sur l'environnement, car desactivités telles que le pâturage contribuent à la préservation de labiodiversité et aident à maintenir l'équilibre du paysage, en prévenant lesincendies et en stoppant la croissance incontrôlée des forêts. Elle estégalement très sensible au réchauffement climatique et s'engage dans l'économiecirculaire, en utilisant les déchets qu'elle génère pour obtenir des énergiesrenouvelables et des amendements organiques.De l'avis des analystes et des experts, le secteur doit continuer à travaillersur l'utilisation des technologies numériques de pointe et le soutien à lascience pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alléger ladépendance aux intrants externes en utilisant des aliments locaux et continuer àaméliorer les normes de bien-être animal dans nos exploitations, surtout dans lescénario de changement climatique dans lequel nous nous trouvons.Le président d'InLac, Ignacio Elola, a déclaré que la campagne "Comptez sur lesproduits laitiers européens" doit relever des défis majeurs tels que la mise enévidence de la durabilité du secteur, ainsi que des valeurs nutritionnelles etsaines du lait et des produits laitiers (3 produits laitiers par jour, enmoyenne, entre le lait, le fromage et le yaourt).https://vimeo.com/752928570/8d6db0af6fContact:Ginés Mena, mailto:gines.mena@thetacticsgroup.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/165454/5328627OTS: Cuenta con los productos lácteos europeos