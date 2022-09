Miese Stimmung / Kommentar zur Wirkung der Leitzinsanhebungen auf die Märkte von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Es ist die Woche der Leitzinserhöhungen der großen

internationalen Notenbanken gewesen, und diese fielen doch recht deutlich aus.

So hievt aufgrund der hohen Inflation die US-Notenbank den Leitzins im Eiltempo

nach oben. Sie hob ihn zur Wochenmitte zum dritten Mal in Folge kräftig um einen

dreiviertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von nun 3 bis 3,25% an. Die Bank of

England erhöhte ihren Leitzins zur Überraschung der Finanzmärkte eher moderat.

Im Vereinigten Königreich ging es um 0,5 Prozentpunkte auf 2,25% nach oben. An

den Finanzmärkten war mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet worden.

Die schwedische Zentralbank Riksbank bekämpft die hohe Inflation ebenfalls sehr

energisch, und zwar mit dem größten Zinsschritt seit fast 30 Jahren. Der

geldpolitische Schlüsselsatz wurde am Dienstag überraschend kräftig um einen

vollen Prozentpunkt auf jetzt 1,75% heraufgesetzt. Und auch in der Schweiz wird

der Teuerung der Kampf angesagt: Die Schweizerische Nationalbank gab als eine

der letzten großen Notenbanken nach mehr als sieben Jahren ihre Negativzinsen

auf. Angesichts des abermals gestiegenen Inflationsdrucks wurde der Leitzins der

Alpenlandes am Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5% angehoben. Die EZB

hatte bereits Anfang des Monats an der Zinsschraube gedreht.



Sorge vor Rezession