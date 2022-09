Core One Labs unterzeichnet Absichtserklärung mit GMP-Herstellungspartner für die Herstellung proprietärer psychedelischer Verbindungen

Die Produktionsvereinbarung besitzt eine große Bedeutung für die langfristige Perspektive des Unternehmens und der psychedelischen Medizinbranche, da der aktuelle Marktpreis für zuverlässiges API- und GMP-konformes Psilocybin bei der Herstellung über konventionelle synthetische und Extraktions-/Isolationsprozesse bei etwa US$7.000 bis US$10.000 pro Gramm [i] liegt. Die proprietären Produktionssysteme von Core One hingegen können durch eine extrem kostengünstige und zeiteffiziente Methode 100 % reines Psilocybin in API-Qualität erzeugen.

Im Rahmen der Produktionsvereinbarung ist vorgesehen, dass Medelys GMP-konforme, zum Patent angemeldete, API-fähige psychedelische Verbindungen im kommerziellen Maßstab für Core One entwickeln und herstellen wird, indem das unternehmenseigene geistige Eigentum für die Produktion von biosynthetischem und synthetischem Psilocybin genutzt wird, das von Vocan Biotechnologies Inc. (Vocan) und Awakened BioSciences Inc. („Awakened“), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften von Core One, entwickelt wurde.

Vancouver, British Columbia, Kanada - 23. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Medelys Laboratories International Inc. („Medelys“) eine Absichtserklärung (die „LOI“) mit Wirkung vom 21. September 2022 zum Zweck der Herstellung der firmeneigenen psychedelischen Arzneistoffe (API) für Core One und seine Tochtergesellschaften abgeschlossen hat (die „Produktionsvereinbarung“).

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer