Sinopec erhält Lufttüchtigkeitszertifikat für Chinas erste Großserienproduktion von Bio-Flugtreibstoff

Peking (ots/PRNewswire) - Kraftstoff aus gebrauchtem Speiseöl unterstreicht

langfristige Strategie von Sinopec für nachhaltige Entwicklung



Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") erhielt von

der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) ein Lufttüchtigkeitszertifikat für

Bio-Flugtreibstoff. Die erste Charge Bio-Flugtreibstoff wird noch in diesem

Monat an das Airbus-Werk in Tianjin (China) geliefert. Der aus gebrauchtem

Speiseöl gewonnene Kraftstoff wird dann für Flüge quer durch China verwendet.

Dies ist das erste Mal, dass der großvolumig produzierte Bio-Flugtreibstoff in

der chinesischen Luftfahrt eingesetzt wird.



Das Lufttüchtigkeitszertifikat bedeutet, dass Sinopec den in der Raffinerie

Sinopec Zhenhai produzierten Bio-Flugtreibstoff an Luftfahrtbetreiber im ganzen

Land verkaufen darf. Die Raffinerie im Bezirk Zhenhai von Ningbo, Provinz

Zhejiang, hat eine jährliche Verarbeitungskapazität von 100.000 Tonnen und nutzt

SARJET, die Sinopec-Technologie zur Herstellung von Bio-Flugtreibstoff. Mit der

ersten Charge wurden rund 600 Tonnen Bio-Flugtreibstoff produziert.