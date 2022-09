Scholz "Wir kommen wohl durch"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) glaubt, dass die Energieversorgung Deutschlands im Winter gesichert ist. Er könne "heute" nun sagen: "Wir kommen wohl durch", so Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.