Wirtschaft EU Kommission will Preisexplosion auf Energiemärkten stoppen

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will nach eigenen Angaben alles tun, um die akute Preisexplosion auf dem Energiemarkt zu stoppen. Im ersten Schritt habe es "oberste Priorität", die Energieversorgung sicherzustellen - "etwa indem wir mehr Flüssiggas aus dem Ausland importieren und die Gasspeicher füllen", sagte Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager dem "Focus".



"Nun müssen wir in einem nächsten Schritt alles daransetzen, den Preisanstieg zu stoppen. "Es gehe jetzt darum, "einen Weg zu finden, um die Übergewinne der Energiekonzerne abzuschöpfen, um mit den Einnahmen die nötigen Hilfen für stark belastete Haushalte zu finanzieren". Dabei sei es "extrem wichtig, dass diese Hilfen gezielt ausgeschüttet werden" - also vor allem bei den wirklich Bedürftigen ankommen.