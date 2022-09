DAX – Durchbruch nach unten

Weder die untere Grenze der Unterstützungszone noch der Options- und Futuresverfallstermin haben eine Trendwende für den DAX bringen können. Am Freitag erfolgte mit leicht anziehenden Umsätzen der Durchbruch nach unten. Damit hat sich die Lage wieder deutlich eingetrübt. Natürlich ist eine Gegenbewegung zum Wochenauftakt möglich. Die US-Märkte haben nicht auf ihren Tagestiefstwerten geschlossen. Dies birgt eine latente Hoffnung auf eine kleine Entlastungsrallye. Die Indikatoren befinden sich im überverkauften Bereich und könnten in der kommenden Woche ein Kaufsignal generieren. Ob dies allerdings ausreichen wird, um wieder in die alte Zone hineinzulaufen, ist eher fraglich. Ein Bruch des seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrends ist aktuell kein Thema. Auch wenn eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste möglich ist, dürfte der Abwärtstrend noch einige Zeit anhalten. Lediglich die Statistik lässt für den Oktober ein besseres Bild erwarten. Ein nachhaltiger Trendbruch ist kurzfristig allerdings nicht zu erwarten.

Dow Jones – Hammer negiert, alte Unterstützung getestet

Es besteht eine erneute Chance für den Dow Jones einen Halt zu finden. Zuletzt ist der US-Index unter das Tief vom Juni gefallen und konnte eine alte Unterstützungszone gerade so noch halten. Im Handelsverlauf konnten der erreichte Tiefpunkt wieder deutlich verlassen werden. Dieses Verhalten wurde allerdings bereits vor einer Woche beobachtet, was damals zu einer Hammer-Umkehrformation führte. Diese wurde zwar bestätigt, konnte aber nicht für eine Trendwende genutzt werden. Vor wenigen Handelstagen ist der MACD-Indikator an seiner Triggerlinie gescheitert und hatte damit ein finales Verkaufssignal generiert. Dieses könnte nun bestätigt worden sein. Die ersten Indikatoren beginnen wieder nach oben zu drehen. Sollte dies in der kommenden Woche zu Kaufsignalen führen, könnte eine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste beginnen. Eine Trendwende des übergeordneten Abwärtstrends ist allerdings zunächst noch nicht zu erwarten.

Gold – wieder ein Schub nach unten

Es muss als Trendbestätigung betrachtet werden, wenn Gold ein neues Tief, zumindest für dieses Jahr, generiert hat. Trotz zwischenzeitlicher Kaufsignale gelingt es dem gelben Edelmetall nicht, eine Trendwende herbeizuführen. Die Stabilisierung, die sich mit steigenden Umsätzen zuletzt unterhalb der Unterstützungszone gebildet hatte, wurde nun nach unten aufgelöst. Der seit März bestehende Abwärtstrend ist somit weiterhin intakt und es dürfte auch kaum kurzfristig zu einer Trendwende kommen. Die Indikatoren befinden sich im überverkauften Bereich, haben aber noch keine Kaufsignale generiert.