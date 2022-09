IG-Metall-Chef Hofmann warnt vor Panikmache wegen Konjunktureinbruchs

BERLIN (dpa-AFX) - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann befürchtet keinen Einbruch der Konjunktur wie im Corona-Krisenjahr 2020. Kein Forschungsinstitut prognostiziere, dass Deutschland im kommenden Jahr in eine vergleichbar schlechte Lage schlittere wie 2020, sagte er der "Welt am Sonntag". "Das Worst-Case-Szenario der Prognosen, die uns vorliegen, wäre eine Rezession für das ganze Jahr 2023 mit einem Minus von einem bis zwei Prozent. Im besten Fall steht die Null. Wir stehen jedenfalls nicht am Abgrund", sagte Hofmann weiter. Im Jahr 2020 war die deutsche Wirtschaft um 4,9 Prozent geschrumpft.

Eine pauschale Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sei übertrieben. Der Energiekostenanteil in der Metall- und Elektroindustrie liege schließlich bei durchschnittlich ein bis drei Prozent. "Natürlich tut eine Verdopplung dieser Kosten weh. Dies ist dennoch verkraftbar", sagte Hofmann.