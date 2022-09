Gold nahm den glei­chen Weg und no­tier­te leich­ter. Der US-$ no­tier­te zum € um die Pa­ri­tät.

Outlook

Trotz des Rück­set­zer in den ver­gan­ge­nen vier Wo­chen: So bull­ish wie sel­ten.

Wir se­hen nur noch Zweit­run­den­ef­fek­te. Spä­tes­tens in 1Q23 wer­den die rück­läu­fi­gen En­er­gie- und Nah­rungs­mit­tel­prei­se (dann im Ver­gleich zu 1Q22) die In­fla­tions­zah­len pur­zeln las­sen. Dies wird den Druck von den Zen­tral­ban­ken neh­men die Zin­sen wei­ter zu er­hö­hen. Soll­ten wir zu­nächst noch wei­te­re Zins­er­hö­hun­gen se­hen – wo­von wir lei­der aus­gehen – wird es ab 1-2Q23 dann ent­sprech­end zu Zins­sen­kun­gen kom­men.

Aktuell no­tie­ren die Ak­tien­kur­se über ih­ren Tiefst­kur­sen des Jah­res. Der Ab­stand dort­hin be­trägt rund 5-8%. Ein Tes­ten der Tiefst­stän­de kann nicht aus­ge­schlos­sen wer­den.

Unser Pri­mär­sze­na­rio ist al­ler­dings, dass wir uns von den ak­tu­el­len Le­vels nach oben ent­wi­ckeln.

Ob wir – wie bis­her stets for­mu­liert – zum En­de die­sen Jah­res hö­he­re Ak­tien­kur­se als zum Jah­res­en­de 2021 se­hen ist al­ler­dings auf­grund der ver­blei­ben­den Zeit­ach­se zu­neh­mend frag­lich. Wir kön­nen uns zwi­schen­zeit­lich eher vor­stel­len, dass dies erst im 1Q23 er­reicht wer­den wird.

Wir hal­ten auch da­rü­ber hi­naus ge­hen­de Kurs­stei­ger­un­gen für sehr wahr­schein­lich, da wir die Kur­se aus 1Q2020 (Co­ro­na) als Be­ginn einer fünf-tei­li­gen El­liott-Wave in­ter­pre­tie­ren und ent­spre­chend der Rück­set­zer im 1H2022 (Russ­land-Chi­na) die jetzt ab­ge­schlos­sene Wel­le 2 dar­stellt, so­fern wir von die­sen Ni­veaus aus nach oben lau­fen. Soll­ten wir die Tiefst­kur­se des Jah­res noch­mals tes­ten, be­fin­den wir uns noch in der End­pha­se die­ser Wel­le 2. Die fol­gen­de Wel­le 3 wird uns über die Höchst­kur­se der Wel­le 1 deut­lich hi­naus­brin­gen. Ins­be­son­de­re se­hen wir Chan­cen in Was­ser- und Was­ser­stoff-Ak­tien.

Im Ein­klang hier­mit wer­den dann auch Bonds und Gold fes­ter no­tie­ren – ver­bun­den mit sta­bi­len oder so­gar sin­ken­den Zen­tral­bank­zin­sen. Die­se wer­den bei aus­blei­ben­der In­fla­tion ih­re Zins­poli­tik än­dern kön­nen und müs­sen, um die Kon­junk­tur zu un­ter­stüt­zen.

Aller­dings se­hen wir Gold – im Ge­gen­satz zu den Ak­tien­märk­ten – spä­tes­tens bei sei­nem all-time-high bei 2.060 US-$/Unze li­mi­tiert, da trotz gro­ßer In­fla­tions­sor­gen und dem his­to­ri­schen Kriegs­aus­bruch in 1H2022 dem Edel­me­tall die Kraft für neue Höchst­stän­de fehl­te…

Der US-$ bleibt der Safe haven und wird sich durch­aus in Rich­tung sei­nes all time highs ge­gen den Eu­ro bei 0,84 US-$/€ be­we­gen. Wir ha­ben un­sere US-$-Po­si­ti­onen ent­spre­chend nicht ab­ge­si­chert, auch wenn wir hier eine kurz­fris­tige Ent­span­nung ge­se­hen ha­ben.