22.09.2022 -

MMD-Index Stiftung:

Der MMD-Index Stiftung konnte den positiven Trend im Juli nicht weiter fortsetzen und verzeichnete im August einen Verlust in Höhe von -2,70%. Damit stiegen die Verluste in 2022 wieder auf -9,51% an.

Die Entwicklung des MMD-Index Stiftung, der die gesamten defensiven Stiftungsfonds abbildet, wurde im August von fast allen Fonds mitgetragen. Nur zwei Fonds performten leicht positiv. Die Performancewerte verteilten sich dabei zwischen -5,27% und 0,34%. In 2022 lagen die Performancewerte zwischen -16,29% und 0,94%, wobei nur ein Fonds ein positives Ergebnis auswies.