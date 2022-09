Wirtschaft Kommission arbeitet laut Esken "Tag und Nacht" an Preisdeckel-Frage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Anfang September von der Ampel-Regierung eingesetzte Kommission für Preisdämpfungen im Energiebereich arbeitet nach Angaben von SPD-Chefin Saskia Esken "Tag und Nacht". "Ich bin ziemlich sicher, dass wir den Weg finden werden, sowohl den Gaspreis in Griff zu bekommen", sagte Esken am Sonntag dem ARD-Magazin "Bericht aus Berlin".



Dabei gehe es um einen Deckel für Unternehmen und Bürger, aber auch um "andere Preise". Beim Strompreis sei "offenkundig die EU-Kommission schon auf dem Weg", eine Lösung zu finden, so die SPD-Chefin. Eine wichtige Rolle spiele dabei auch die Angebotsseite: "Kommt ja drauf an, wie viel Gas bekommen wir jetzt auf anderen Weg über diese LNG-Terminals beispielsweise", sagte Esken.