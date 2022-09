Tuya Smart präsentiert Tuya Building und Smart Lighting Solutions auf der Light + Building 2022

FRANKFURT, 25. September 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler IoT-Entwicklungsplattform-Dienstleister, hat bestätigt, dass das Unternehmen seine All-in-One-Lösungen, darunter Tuya Building und mehrere Lichtlösungen, auf der Light + Building Autumn Edition 2022 (Light + Building 2022) vom 2. bis 6. Oktober in Frankfurt, präsentieren wird. Tuya ist in Halle 9.0 am Stand E50 zu finden.

Unter dem Motto „Immersive Smart Prosperous Growth" präsentiert Tuya mehrere IoT-Komplettlösungen, die sich an verschiedene Szenen anpassen, z. B. in Gebäuden, an Büros, das Familienleben und mehr.

In der Bauszene zeigt Tuya seine kommerzielle Beleuchtungslösung. Als komplettes IoT-Managementsystem bietet sie Kunden eine vollständige Suite von Dienstleistungen für Tuya-kompatible intelligente Geräte, einschließlich der Steuerung der Software und des Baumanagements. Durch die Verknüpfung von Beleuchtungssensor und Vorhangmotor kann beispielsweise die dynamische Balance zwischen Tageslicht und Kunstlicht realisiert werden. Die in verschiedenen Bereichen erforderliche Beleuchtung kann beibehalten werden, was den Energieverbrauch reduziert.

Im Bereich Haushalt präsentiert Tuya mehrere Tuya-kompatible intelligente Produkte aus seiner Household New Energy Management Solution. Durch die Visualisierung der Integration von Solar- und Batteriestrom in die Stromversorgung eines Hauses und die Überwachung des Energieverbrauchs bis auf die Geräteebene in Echtzeit über eine mobile App, ermöglicht Tuya seinen Kunden, Hausbesitzern zu helfen, ihre Energie intelligenter und effizienter zu verwalten.

Tuyas Management-Lösung für Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC) wird den Besuchern während der Ausstellung auch ein brandneues Erlebnis bieten. Die HVAC-Gerätemanagementplattform von Tuya kann das HVAC-System aus der Ferne verwalten, diagnostizieren und steuern. Die Lösung für die vorausschauende Wartung wird hauptsächlich für die Fernverwaltung der Parameter von HLK-Anlagen in Wohnungen, Gebäuden und Unternehmen eingesetzt. Dadurch können die Kosten für manuelle Inspektionen gesenkt und eine Vorbeugung, eine prozessbegleitende Identifizierung und eine Nachverfolgung erreicht werden. Dadurch werden HVACs in Eigenheimen und anderen Gebäuden automatisiert.

Darüber hinaus können die Besucher am Stand von Tuya ein Video für den Einsatz im Gaming-Bereich und in professionellen Szenen ansehen. Sie können auch mehr über Tuya Solutions for Matter, Tuya Solutions for Amazon Alexa BSS (Bluetooth Mesh Simple Setup) und Cube Private Cloud erfahren. Der „Tuya Day" findet am 4. Oktober zusammen mit herausragenden Beleuchtungsmarken wie Hama Gmbh, High Bright International Limited, Kumux und anderen statt. Während der Veranstaltung wird Tuya weitere Markteinblicke durch die Erforschung der neuesten Technologien in „Human centric lighting" vermitteln.

Das Marktpotenzial der Komplettlösungen von Tuya ist unbegrenzt. Tuya Building und die Beleuchtungslösungen von Tuya, die sich an abwechslungsreiche Szenarien anpassen, werden Tuyas Fähigkeiten in der Lichtsteuerung, Bauplanung und der Integration von Gebäude- und Raummanagementtechnologien demonstrieren. Tuya wird auch praktische Beispiele zeigen, wie die Lösungen von Tuyya Unternehmen helfen können, Kosten zu senken, Energie zu sparen und zu einer nachhaltigen Welt beizutragen.

