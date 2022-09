Sie sind gemeinsam mit Wissenschaftlern und Unternehmern, die an dem Forum in Hefei, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Anhui, teilnahmen, der Meinung, dass China die Entwicklung der NEV-Industrie mit neuen Technologien, neuen Produkten und neuen Dienstleistungen beschleunigen konnte.

PEKING, 25. September 2022 /PRNewswire/ -- Chinas Branche für mit neuen Energien betriebene Fahrzeuge (NEV) ist im Begriff, einen Aufschwung zu erleben, nachdem sie ihre Anfangs- und Wachstumsphasen bewältigt hat, sagten Experten auf dem Chinesisch-Deutschen Forum über die Entwicklung der NEV-Industrie am Mittwoch.

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), forderte die Automobilindustrie auf, die Entwicklung von Elektrofahrzeugen (EV) zu beschleunigen, die Leistung von EV-Batterien zu verbessern und die Abdeckung mit Ladegeräten auszuweiten, um die Verwirklichung der CO2-Neutralitätsziele von China und Deutschland zu erleichtern.

Es wird erwartet, dass Chinas NEV-Industrie in Zukunft in drei Aspekten neue Trends setzt, einschließlich im Bereich kohlenstoffarmer High-End-Smart-Akkus, schneller Iteration elektrischer Chassis-Plattformen und innovativer Entwicklung von Energieinfrastrukturen, wie Ladesystemen und Vehicle-to-Grid, sagte Ouyang Minggao, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Die Entwicklung des NEV-Marktes in China verschiebt sich derzeit von der politikgetriebenen zur marktgetriebenen Phase. Im Jahr 2022 dürften Chinas NEV-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um rund 56 Prozent auf 5,5 Millionen steigen, prognostiziert Shi Jianhua, stellvertretender Generalsekretär der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

In der Provinz Anhui, einer der wichtigsten NEV-Industriestandorte in China, wurden detaillierte und pragmatische Maßnahmen entwickelt, um die lokale NEV-Industrie in mehreren Aspekten zu stärken, einschließlich der Unterstützung der Weiterentwicklung von NEV und intelligenten vernetzten Fahrzeugen (ICV), um Weltklasse-NEV- und ICV-Industriecluster zu erschaffen. Dieser Meinung ist Wang Yi, Sekundärinspektor der Reform- und Entwicklungskommission der Provinz.

Gabardi, CEO von Volkswagen Anhui, merkte an, dass das erste Modell des Unternehmens im Oktober als Vorserienfahrzeug in Produktion gehen und die Massenproduktion 2023 beginnen wird.

Das Forum wird hauptsächlich von der Volksregierung der Provinz Anhui organisiert. Während des Forums veröffentlichte der China Economic Information Service gemeinsam mit CAAM einen Bericht über die qualitativ hochwertige Entwicklung der chinesischen NEV-Industrie, um die konkreten Situation der Branche aus Sicht der mit ihr zusammenhängenden Richtlinien, der Geschäftsentwicklung, der Anwendung, der unterstützenden Ressourcen und Entwicklung von ICV darzustellen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/330211.html