Verbesserung der Sicherheitsleistung mit Technologie, GWM HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 und ORA FUNKY CAT mit Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung ausgezeichnet

Am 19. September wurde der HAVAL JOLION auf dem australischen Markt mit der Fünf-Sterne-Bewertung von ANCAP ausgezeichnet. Dies ist das vierte Modell von GWM, das in den letzten 12 Monaten diese Bewertung auf diesem Markt erhalten hat.

BAODING, China, 25. September 2022 /PRNewswire/ -- Vor kurzem haben drei Modelle von GWM, HAVAL JOLION, WEY Coffee 01 und ORA FUNKY CAT (auch bekannt als GOOD CAT), Fünf-Sterne-Bewertungen vom Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) bzw. vom European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) erhalten.

Nach den von ANCAP veröffentlichten Testergebnissen erzielte der HAVAL JOLION in allen Tests, einschließlich der Tests zum Schutz von Erwachsenen und Kindern, zum Schutz von verletzlichen Verkehrsteilnehmern und zum Sicherheitsassistenten, hervorragende Ergebnisse mit einer Punktzahl von 90%, 84%, 64% bzw. 92%.

Diese hervorragenden Leistungen sind untrennbar mit den zahlreichen intelligenten Konfigurationen des Modells verbunden. Der HAVAL JOLION ist auf dem australischen Markt serienmäßig mit mehreren aktiven Sicherheitskonfigurationen (AEB, ACC, ELK, etc.) ausgestattet. Und beim SAFETY ASSIST-Test erhielt das Fahrspurassistenzsystem (LSS) die volle Punktzahl.

Die von WEY Coffee 01 und ORA FUNKY CAT erzielten Ergebnisse waren auch bei Sicherheitstests auf dem europäischen Markt bemerkenswert. Anfang September dieses Jahres erhielten die beiden Modelle von Euro NCAP eine Fünf-Sterne-Bewertung.

Insbesondere hat der WEY Coffee 01 laut dem Bericht des Euro NCAP beim SAFETY ASSIST-Test eine Punktzahl von 94% erreicht. Bei den Tests zum Schutz von Erwachsenen, Kindern und ungeschützten Verkehrsteilnehmern wurde das Modell mit 91%, 87 % bzw. 79% bewertet.

Das abschließende Testergebnis zeigt auch, dass der WEY Coffee 01 in der Gesamtwertung den dritten Platz in diesem Test belegt und damit vor der Mercedes-Benz C-Klasse und dem Volvo C40 Recharge liegt.

Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP, sagte: „In diesem Jahr wird Euro NCAP mehr chinesische Autos testen als je zuvor, und Great Wall (GWM) setzt wirklich den Standard, dem andere folgen sollen."

GWM hat der Fahrsicherheit seit seiner Gründung stets große Bedeutung beigemessen und in diesem Zusammenhang kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert. NOH (Navigation on HIPilot), ein von GWM selbst entwickeltes, intelligentes, pilotunterstütztes Fahrsystem, wurde ständig verbessert.

Das neu aufgerüstete System ist mit einem Wahrnehmungsmodul ausgestattet, das aus zwei Laserradaren, 5 Millimeterwellenradaren, 12 Ultraschallradaren und 12 hochauflösenden Kameras sowie einem Chip mit hoher Rechenleistung besteht.

Dieses System kann Fahrzeuge bei der Erledigung von Aufgaben wie dem intelligenten Ausweichen vor Hindernissen und der Vermeidung von Fußgängern unterstützen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die GWM hat immer „Sicherheit" als Kernpunkt hochgehalten und das Konzept der „umfassenden Sicherheit" mit den drei Dimensionen „Insassensicherheit", „Fußgängersicherheit" und „Fahrzeugsicherheit" befürwortet.

Durch die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsleistung von Fahrzeugen mit seiner technologischen Stärke möchte GWM den Käufern weltweit ein hochwertiges und sicheres Reiseerlebnis bieten.