Huawei veröffentlicht White Paper "Striding Towards the Intelligent World - Datenspeicherung"

Bangkok (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2022 veröffentlichte David

Wang, Executive Director of the Board und Vorsitzender des ICT Infrastructure

Managing Board von Huawei, eine Reihe von Whitepapers mit dem Titel Striding

Towards the Intelligent World .



Die Digitalisierung ist erst der Anfang, wenn wir den globalen Fortschritt

betrachten. Es wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren Unternehmen jeder

Größe während ihrer digitalen Transformation (DX) auf Komplikationen stoßen

werden. IT-Datenanwendungen werden diversifizierter und die Verarbeitung von

Anwendungsdaten durch die Produktionssysteme wird zunehmen. Daher ist die

Notwendigkeit einer zuverlässigen, leistungsstarken und kostengünstigen Lösung

zur Datenspeicherung wichtiger denn je.