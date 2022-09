Empire State Realty Trust erreicht CO2-Neutralität für kommerzielles Portfolio

NEW YORK, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- Heute gab der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) bekannt, dass das Unternehmen die CO2-Neutralität für sein 920.000 Quadratmeter großes Gewerbeportfolio durch eine Kombination aus seiner branchenführenden Rolle bei der energetischen Gebäudesanierung und einer neuen dreijährigen Vereinbarung mit 18 Reserves und ACT erreicht hat. Diese neue Vereinbarung unterstützt den Erhalt von rund 3.600 Hektar biodiverser Wälder, die 100 % des Verbrauchs an nicht-elektrischen fossilen Brennstoffen des ESRT ausgleichen.

Die kontinuierliche Führungsrolle der ESRT in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hat die Treibhausgasemissionen des Empire State Buildings bereits um 54 % und die des gesamten gewerblichen Portfolios um 43 % reduziert. ESRT veröffentlichte kürzlich einen Leitfaden für Eigentümer zur CO2-armen Sanierung, das „ Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits ". Das Playbook wurde gemeinsam mit der NYSERDA entwickelt und von anderen Vermietern in NYC und der Clinton Global Initiative unterstützt, um Gebäudeeigentümern den Weg zur CO2-Neutralität durch Emissionsreduzierung zu weisen, die weniger abhängig von Kompensationsgeschäften ist und sich nachweislich auszahlt.

„Da der Gesetzgeber, die Marktnachfrage und die Risiken des Klimawandels Immobilienbesitzer dazu zwingen, die Anforderungen an die Emissionsreduzierung zu erfüllen, müssen Unternehmen nach fortschrittlicheren Möglichkeiten suchen, um ihren aktuellen Verbrauch auszugleichen, während sie an der Reduzierung der Emissionen arbeiten", erklärte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO des Empire State Realty Trust. „Der ESRT arbeitet weiterhin an Innovationen und an der Umsetzung von Maßnahmen, um ein Ziel für hochwertige Mieter zu sein und Investoren erhebliche Einsparungen und Renditen zu ermöglichen. Diese Partnerschaft mit 18 Reserves und ACT unterstützt die Bemühungen zur Erhaltung und zum Schutz des CO2-bindenden Waldes im Namen von ESRT und unseren Mietern."